Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.01.2024

Wypadek we wsi Lipianki (gmina Ujazd) wydarzył się w środę około godz. 16:00, 24 stycznia 2024 roku. Osobowe volvo uderzyło w drzewo. Interweniowało m. in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dwie osoby zostały ranne. ZDJĘCIA

Maciek z Radomska właśnie dołączył do uczestników programu telewizji Polsat "Farma". 23-latek będzie walczył o tytuł Super Farmera i 100 tysięcy złotych. „Farma” można oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 20 w Polsacie.

W środę, 24 stycznia, rolnicy protestowali w całej Polsce. Protest rolników z naszego regionu - którzy nie zgadzają się z polityką Unii Europejskiej także wobec polskiego rolnictwa - odbył się w Piotrkowie Trybunalskim. Na ulice wyjechało ponad sto traktorów, co na kilka godzin spowolniło ruch m.in. w centrum miasta.

We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

Dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego 29 stycznia rozpoczynają się ferie. Przy okazji ostatnich lekcji w tym semestrze postanowiliśmy przypomnieć sylwetki najpopularniejszych nauczycieli w Łódzkiem. To oni wygrali w ubiegłorocznym plebiscycie Nauczyciel na Medal 2023 w poszczególnych kategoriach: Nauczyciel Przedszkola, klas 0-III, klas IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowej. Laureatów z wszystkich powiatów przedstawiamy w naszej galerii zdjęć.