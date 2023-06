Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2023

Prasówka Tomaszów Mazowiecki 20.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pasieka Jaros z Łaziska w gminie Tomaszów zdobyła Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego – Biznes na PLUS. Właściciele odebrali ją podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Rodzinna firma, która zatrudnia 15 osób, zwyciężyła w kategorii „Międzynarodowy sukces”. Jak do niego dochodziła? Odwiedziliśmy niepozorny adres Łazisko 46, by się o tym przekonać. Przeczytajcie, zobaczcie zdjęcia, a wkrótce także materiał wideo!