Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2023

Łodzianka Adrianna Jasiaczek szykuje się do ślubu z Michałem Tyszką. Para poznała się w dziewiątej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Trwają przygotowania do ich ślubu. Niedawno wzięli udział w romantycznej sesji zdjęciowej. Fani są zachwyceni wykonanymi kadrami. Nie mają wątpliwości, co do tego, że zaprezentowane przez narzeczonych zdjęcia pokazują, że miłość bije od nich na kilometr.

W sobotę rozegrany zostanie w Turynie finał siatkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Jastrzębskim Węglem, a ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Działacze, trenerzy oraz zawodnicy bełchatowskiej Skry obejrzą ekscytujące spotkanie na ekranach telewizorów, bo w PlusLidze zajęli odległe 12 miejsce, dając się wyprzedzić choćby Ślepskowi Malow Suwałki, LUK Lublin, czy GKS Katowice. Bełchatowianie okazali się nieznacznie lepsi od debiutującego w elicie Volley Club Barkom Lwów z Ukrainy. Wymienione kluby mogły jedynie pomarzyć o budżecie jakim dysponowali bełchatowianie.