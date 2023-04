Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.04.2023

Prasówka Tomaszów Mazowiecki 16.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Łżykwiat Kasztelański 2023 na Zamku w Inowłodzu, czyli turnieje rycerskie i manewry Chorągwi Ziemi Łęczyckiej w ramach przygotowań do wielkiej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, rozpoczął się 15 kwietnia i potrwa do niedzieli, 16.04.2023. Zobaczcie, co się działo w sobotę na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu!