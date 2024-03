Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 16.03.2024

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Prasówka 16.03 Tomaszów Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeszcze przez ponad trzy miesiące można skorzystać z programu Profilaktyka 40 Plus. To okazja by wykonać podstawowe badania, wcześnie wykryć nieprawidłowości i wdrożyć leczenie. Łódzki oddział NFZ przypomina, by skorzystać z okazji.