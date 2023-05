Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 14.05.2023

Park Solidarność w Tomaszowie do rewitalizacji. Będzie nowa muszla koncertowa i fontanna. Co jeszcze się zmieni? Poznaliśmy szczegóły nowych rozwiązań i wstępne deklaracje terminów realizacji. W otoczeniu parkowych dębów górujących nad doliną Wolbórki, wśród śpiewu ptaków, przybliżył je na wspólnej konferencji architekt Artur Cebula, projektant parku, oraz prezydent miasta Marcin Witko. Zobaczcie zdjęcia, wizualizacje i materiał VIDEO!

Nowi policjanci w tomaszowskiej komendzie już po ślubowaniu. Odbyło się ono 11 maja 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczęli służbę 5 maja. Tego też dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 60 policjantów, w tym 26 kobiet oraz 34 mężczyzn. Dwoje z nich, kobieta i mężczyzna, rozpoczęło swoją służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Nabór do służby w policji prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin zaplanowano na 3 lipca 2023 roku.

Schron przeciwatomowy obrony cywilnej w Tomaszowie Mazowieckim przenosi nas do czasów głębokiego PRL i trzeba przyznać, że robi niesamowite wrażenie. To jeden z niewielu tak dobrze zachowanych tego rodzaju obiektów w Polsce. Będzie go można zwiedzać podczas Nocy Muzeów, w sobotę, 13 maja.