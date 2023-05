Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 12.05.2023

19-letni mieszkaniec gminy Warta przyznał się do zamordowania 16-latki z Domu Dziecka w Tomisławicach. Ogłoszono mu zarzuty popełnienia morderstwa i próby pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Przed Prokuraturą Okręgową w Sieradzu można dzisiaj zobaczyć ekipy telewizyjne z całej Polski. Dziennikarze czekają na dowiezienie z aresztu w Sieradzu do prokuratury 19-letniego nożownika, który wszedł przed północą we wtorek na teren Domu Dziecka w Tomisławicach, gmina Warta, powiat sieradzki i zaatakował nożem wychowanków placówki i opiekunkę. 16-letnia Oliwka zmarła. Pięcioro dzieci trafiło do szpitali. Mężczyzna usłyszy dzisiaj zarzuty. Może mu grozić nawet kara dożywocia.