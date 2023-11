Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki 9.11.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim

Agnieszka Kępa została nowym sekretarzem miasta Tomaszów Mazowiecki. Wygrała konkurs na to stanowisko ogłoszony przez prezydenta miasta. Funkcję sprawuje od 6 listopada 2023. Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., kwestie informatyczne oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.