Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki 8.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim

Pogorszenie pogody nie oznacza, że nie można dobrze się zrelaksować. Można się o tym przekonać zaglądając do Term Poddębice. Tu we wakacje czekają nie tylko baseny czy sauny, ale również niedzielne animacje. Zobaczcie jak świetna jest zabawa.

Jelenia Góra to miasto położone w Karkonoszach, które każdego roku przyciąga coraz więcej turystów. Bliskość górskich kurortów takich jak Szklarska Poręba czy Karpacz sprawia, że jest to świetne miejsce na bazę wypadową do eksploracji Gór Izerskich czy karkonoskich szlaków. Sprawdzamy jakie darmowe atrakcje czekają na odwiedzających stolicę Karkonoszy.

Sierpniowa oferta premierowych produkcji Disney Plus wygląda naprawdę dobrze. Znajdzie się w niej coś dla fanów Star Wars, bohaterów Marvela, ale i dla miłośników seriali oryginalnych platformy. To jednak nie wszystko. Sprawdźcie debiuty w serwisie Disneya w sierpniu 2023.

W piątkowy wieczór, 4 sierpnia, na pl. Kościuszki odbył się koncert w ramach Letniej Sceny Artystycznej. Publiczność przez niemal dwie godziny bawił Adam Snopek, pianista i kabareciarz, który przedstawił swój autorski program "Od Bacha do AC/DC, czyli o muzyce na wesoło". Słuchacze byli zachwyceni - dopisywały humor, energia i dużo dobrej muzyki.

Już w najbliższy piątek zaczyna się tzw. sierpniówka, czyli długi weekend sierpniowy 2023. To najlepsza pora, by wybrać się gdzieś w drugim miesiącu wakacji – solo, z partnerem lub z całą rodziną. Gdzie w Polsce najlepiej zaplanować długi weekend, by wypocząć, dobrze się bawić i lepiej poznać kraj? Przedstawiamy najlepsze miejsca w Polsce na długi weekend sierpniowy. Mamy coś dla każdego – atrakcje nad morzem i w górach, najlepsze miejsca dla dzieci, najciekawsze trasy do wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych, niebanalne noclegi i wiele innych propozycji.