Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki (31.03) - najważniejsze informacje z czwartku

Koszmar zwierząt w Łazisku koło Tomaszowa. Po interwencji społecznego Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt (DIOZ) oraz kontroli służb weterynaryjnych mieszkańcy wsi, sąsiedzi gospodarzy, sprzątają gospodarstwo, w którym zwierzęta żyły w strasznych warunkach. Powiatowy lekarz weterynarii zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, ale gmina Tomaszów nie wydała dotychczas decyzji o odebraniu żywego inwentarza właścicielom. Teraz mowa jest o sprzedaży zwierząt do zakładów ubojowych.

Śmierć kobiety w Tomaszowie Mazowieckim. Doszło do zabójstwa? Policja zatrzymała w tej sprawie trzy osoby. W czwartek (30 marca 2023) trwają przesłuchania w prokuraturze. Do czasu ich zakończenia, prokuratura nie informuje jednak o tym, co się wydarzyło.