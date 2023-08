Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki 3.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim

Rafał Trzaskowski, wiceszef Platformy Obywatelskiej oraz posłowie Sławomir Nitras i Cezary Tomczyk spotkali się w Tomaszowie Mazowieckim z mieszkańcami, by zachęcać do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 3.08 Tomaszów Mazowiecki: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już za kilka dni rozpocznie się najbardziej wyczekiwane muzyczne wydarzenie na Śląsku - FEST Festival! W ciągu zaledwie 4 lat to wydarzenie stało się jednym z największych i najważniejszych polskich festiwali muzycznych – tworząc markę, która przyciąga do centrum Śląska wielkie, światowe gwiazdy takie jak The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Steve Angelo, Two Door Cinema Club i ponad 200 innych wykonawców!