Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki (20.04) - najważniejsze informacje ze środy

Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.

Jarmark Spalski już w najbliższą niedzielę, 23 kwietnia 2023, otworzy sezon tegorocznych jarmarków. To największa w regionie giełda antyków i rękodzieła. Na gości czekać będą także niepowtarzalne wyroby spożywcze, takie jak chleby sery, miody, dżemy, oleje, wędliny. Coś na ząb zaserwują ponadto koła gospodyń wiejskich.

Ciągnik przejechał rolnika we wsi Brudzewice (gmina Poświętne). Do wypadku z traktorem doszło na podwórku gospodarstwa. 72-letni mężczyzna czyścił ciągnik rolniczy przy uruchomionym silniku, gdy pojazd stoczył się na niego.

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.

Karol Młynarczyk został we wtorek 18 kwietnia powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko wojewody łódzkiego. Dotychczasowy wicewojewoda zastępuje Tobiasza Bocheńskiego, który tego samego dnia został powołany na wojewodę mazowieckiego.