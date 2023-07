Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki (18.07) - najważniejsze informacje z poniedziałku

Piknik na 85-lecie Osiedla Niewiadów odbędzie już w sobotę, 22 lipca 2023. Okazją do świętowania będzie również jubileusz 100-lecia produkcji zakładów w Niewiadowie na rzecz obronności państwa polskiego. Atrakcji nie zabraknie. Znamy szczegółowy program imprezy. Sprawdźcie program i zobaczcie materiał video!

Moda na imiona dla nowo narodzonych pociech pojawia się i przemija. Imiona niegdyś bardzo popularne obecnie wydają się być zapomniane. Z drugiej strony nierzadko rodzice długo zastanawiają się, jak nazwać syna, by imię wyróżniało go wśród setek rówieśników. Sprawdźcie jakie imiona dla chłopców najrzadziej w 2022 roku wybierano w województwie łódzkim.

Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny OPOCZNO 2023 odbędzie się już po raz dziewiąty. Tegoroczną edycję zaplanowano na koniec lipca. Wystąpi m. in. zespół Mazowsze. Gospodarzem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Opocznie i Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”, a patronuje mu gmina Opoczno. Sprawdźcie PROGRAM imprezy!

Piknik militarny w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie, a na nim pokazy grup rekonstrukcyjnych można było podziwiać w niedzielę, 16 lipca 2023 roku. Z powodu upału tłumów nie było, za to atrakcji na wysokim poziomie nie brakowało. Zobaczcie zdjęcie, a także materiał video!

Do awarii pociągu PKP Intercity relacji Gdynia - Warszawa – Kraków doszło w niedzielę przed godz. 18:00, 16 lipca 2023, we wsi Dęba pod Opocznem. Strażacy pomagali około 700 pasażerom dostać się do autobusów zastępczych. Zobaczcie zdjęcia!

Trenuj z wojskiem w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej 2023 - trzecia edycja projektu, tym razem pod hasłem „Trenuj z wojskiem wiosna-lato” odbywała się w tomaszowskiej jednostce. To kontynuacja otwartego programu szkoleń wojskowych dla każdego chętnego Polaka. Zobaczcie zdjęcia!