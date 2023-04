Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki (17.04) - najważniejsze informacje z niedzieli

Na balu bez żadnych używek wyśmienicie bawiło się ponad 300 osób z całego województwa łódzkiego. Okazją do potańcówki była 32, rocznica powstania Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej Pałacyk z Piotrkowa. Do tańca przygrywał zespół muzyczny Fenix. Zobacz w naszej fotogalerii jak się bawią abstynenci.

Łżykwiat Kasztelański 2023 na Zamku w Inowłodzu, czyli turnieje rycerskie i manewry Chorągwi Ziemi Łęczyckiej w ramach przygotowań do wielkiej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem, rozpoczął się 15 kwietnia i potrwa do niedzieli, 16.04.2023. Zobaczcie na zdjęciach i video, co się działo w sobotę na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu!