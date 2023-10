Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki 14.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim

W województwie łódzkim jest obecnie 18 992 dłużników alimentacyjnych, którzy mają do oddania swoim dzieciom 920,5 miliona złotych. Średnie zadłużenie jednego dłużnika alimentacyjnego w naszym regionie wynosi 48,5 tys. zł. Sprawdź ile jest dłużników w Łodzi i poszczególnych powiatach województwa łódzkiego oraz ile pieniędzy mają do oddania swoim dzieciom

Hotel w Tomaszowie Mazowieckim został wystawiony na sprzedaż! Dysponuje miejscami noclegowymi w 18 pokojach, trzema klimatyzowanymi salami konferencyjnymi, barem oraz restauracją. Do budynku przynależy także parking, a powierzchnia działki to aż 1882 m². Jest właśnie na sprzedaż - cena bagatela to 7,8 milionów złotych! Zobaczcie, jak wygląda w środku.