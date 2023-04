Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki (13.04) - najważniejsze informacje ze środy

Dla niektórych miłosne igraszki w plenerze, na balkonie, basenie, czy plaży wydają się być wyjątkowo atrakcyjną formą współżycia. W Łodzi na przestrzeni ostatnich lat do sieci trafiło wiele filmów i zdjęć z osobami, które bez skrępowania uprawiały seks w miejscu publicznym.

W wielkanocnym odcinku specjalnym przedstawiono kandydatów do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Oto sześciu rolników i dwie rolniczki, którzy szukają swojej drugiej połowy. Czym się zajmują, skąd są, kogo szukają? Sprawdź i napisz list!

Jakie są najrzadziej spotykane nazwiska noszone przez kobiety w Polsce? Jest najnowsze zestawienie udostępnione przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, z którego można to wyczytać. Sprawdź w fotogalerii czy jesteś na liście.

Turnieje rycerskie na zamku w Inowłodzu, Łżykwiat Kasztelański i manewry Chorągwi Ziemi Łęczyckiej w ramach przygotowań do wielkiej inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem odbywać się będą już w najbliższy weekend, 15-16 kwietnia 2023. Zobaczcie, co się będzie działo!

Gdzie w Europie najbardziej warto wybrać się pociągiem w maju, w nadchodzącą długą majówkę i kolejne wiosenne weekendy? Wybraliśmy dla was 6 miast blisko Polski, pełnych atrakcji, w sam raz na krótkie wycieczki koleją. To gotowe pomysły na wiosenne wypady do Czech, Niemiec, Węgier, Austrii i na Litwę. Ile kosztują bilety, jakie atrakcje czekają? Przekonajcie się.

Tak mieszka i żyje najpiękniejsza Polka, czyli Ola Klepaczka z Łodzi, która w ubiegłym roku została Miss Polski. Przez wielu uznawana za jedną z najpiękniejszych twarzy w Polsce wkrótce odda koronę nowej Miss. Tymczasem mamy dla Was jej najnowsze zdjęcia. Są zjawiskowe, a Ola Klepaczka wygląda na nich jak bogini.