Przegląd prasy Tomaszów Mazowiecki 1.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Tomaszowie Mazowieckim

Nalewka z mirabelek to trunek, który warto przygotować z mało popularnych śliwek. Wszystkie mirabelki są jadalne i pełne przeciwutleniaczy, dzięki czemu przygotowana z nich nalewka wspomaga odporność i wzmacnia narząd wzroku. Mirabelki nie są u nas tak popularne w kuchni, jak np. we Francji, dlatego zdobycie owoców na pewno nie będzie problemem. Sezon na nie to druga połowa lata – warto więc przerabiać je na mirabelkówkę, póki czas. Wyjaśniamy, na co pomaga i podajmy przepis.