Przegląd prasy 15.06.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Bierzmowanie w Tomaszowie 2023 odbyło się w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Przystąpiła do niego około 40-osobowa grupa młodzieży. Sakramentu udzielił biskup Ireneusz Pękalski. Zobaczcie zdjęcia udostępnione przez parafię NSJ!

Fani Adrianny i Michała, którzy znaleźli miłość w 9.edycji programu Rolnik szuka żony nie mogą doczekać się już, kiedy popularna para stanie na ślubnym kobiercu. Przedsmakiem był wieczór panieński Adrianny, która pochodzi z Łodzi. Wspólnie z siostrą i koleżankami spędziła go w zacisznym miejscu, gdzie doskonale bawiła się z przyjaciółkami. Oto kulisy tego niezapomnianego wieczoru.

Roksana Węgiel mieszka w domu za miastem. Polska piosenkarka, która jest popularna pod pseudonim Roxie jeszcze nie ma własnego lokum. Jedna z najbardziej znanych artystek młodego pokolenia sporo czasu spędza z rodzicami i mieszka w ich nieruchomości pod Jasłem. Sprawdź, gdzie odpoczywa po koncertach Roxie Węgiel i jak żyje na co dzień młoda gwiazda.

"Wehikuł czasu - aktywny senior" w tomaszowskim MCK podsumowany. Na zakończenie zorganizowano ognisko ze wspólnymi tańcami w Skansenie Rzeki Pilicy. Zobaczcie zdjęcia!

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

Do śmiertelnego wypadku doszło w Mroczkowie Gościnnym na DK12 we wtorek późnym wieczorem, 13 czerwca 2023. Nie żyje 21-letni kierowca BMW. Droga krajowa nr 12 Opoczno - Radom została całkowicie zablokowana.