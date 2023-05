Przegląd prasy 10.05.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Noc Muzeów 2023 w Tomaszowie Mazowieckim już w sobotę, 13 maja. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji i każdy z pewnością znajdzie coś ciekawego dla siebie, zwłaszcza, że zwiedzić będzie można także obiekty unikatowe i niedostępne na co dzień. Sprawdźcie program tegorocznej, tomaszowskiej Nocy Muzeów!

