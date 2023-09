Przedszkola w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 2023/2024. Lista dostępnych placówek

Niepubliczne placówki w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonują na podstawie przepisów, które określone są w statucie i w oparciu o nie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. Najczęściej o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle dzieci, które uczęszczały do danego przedszkola wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo w sekretariacie.

Rekrutacje do przedszkoli zaczynają się zwykle w początkowych miesiącach roku, w lutym i marcu. Jest to zależne od konkretnej placówki. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne posiadają różne procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie ustalane są odgórnie i mają zapis w ustawie, te drugie zaś ustalają zasady samodzielnie i w każdym z nich mogą wyglądać inaczej.

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Tomaszowie Mazowieckim?

Nauka w przedszkolu jest niezwykle ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Do tego, maluch uczęszczając do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.