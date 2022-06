Przed nami wojewódzki spływ kajakowy Pilicą z Tomaszowa z Wiktorem Wójcikiem

Wojewódzki spływ kajakowy Pilicą odbędzie się w sobotę, 11 czerwca 2022 r. Spływ odbędzie się na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Inowłódz, a gościem wydarzenia będzie tomaszowian Wiktor Wójcik, finalista programu Ninja Warrior Polska.

Spływ jest kontynuacją cyklu corocznych spływów w naszym regionie. Promować będzie województwo łódzkie i turystykę aktywną na jego szlakach kajakowych. Stanowi także rozpoczęcie sezonu. Wydarzenie jest bezpłatne.

Wiktor Wójcik – jest utytułowanym zawodnikiem biegów OCR oraz finalistą programu Ninja Warrior. Specjalizuje się w treningu crossfit, przygotowaniu motorycznym oraz treningu Ninja&OCR. W swoim portfolio ma uprawnienia instruktorskie crossfitu i weightliftingu. W swojej karierze sportowej miał okazję trenować różne dyscypliny – od łyżwiarstwa szybkiego, przez crossfit i triathlon, aż po finalne zmagania ze sportami przeszkodowymi i zawodami ninja.

HARMONOGRAM:

• 8:40 – rozpoczęcie wydarzenia na terenie wypożyczalni kajaków,

ul. św. Idziego 1a, Inowłódz, powitanie uczestników, spotkanie z Wiktorem Wójcikiem

• 9:30 – przejazd autokarem do Tomaszowa Mazowieckiego na miejsce rozpoczęcia spływu

• 10:15 – odprawa techniczna z ratownikiem, rozpoczęcie spływu

• 16:00 – zakończenie spływu – przy pomoście widokowym w Zakościelu.

• 16:00 – 18.00 – ognisko, poczęstunek, wspólne zdjęcia.

Logowanie na udział w wydarzeniu rozpocznie się w środę, 08.06 o godz. 12.00 i potrwa do 10.06 do godz. 12 na platformie www.elodzkie.pl