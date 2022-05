Przed nami finał "Sanatorium miłości". Czy Andrzej z Tomaszowa znajdzie miłość?

W najbliższą niedzielę, 15 maja, w TVP 1 zobaczymy finałowy odcinek czwartego sezonu programu "Sanatorium miłości". W programie seniorzy z całej Polski szukają miłości, przeżywając jednocześnie wiele ciekawych przygód. Bohaterowie programu uczestniczyli w rozmaitych aktywnościach fizycznych, wycieczkach oraz szczerych rozmowach z gospodynią programu. Na wszystkich czekały emocjonujące atrakcje, podnoszące kondycję fizyczną zabiegi oraz ekscytujące przygody. Podczas całego turnusu, dwunastką seniorów opiekowała się Marta Manowska. Jednym z bohaterów czwartej edycji programu jest pan Andrzej z Tomaszowa. Czy uda mu się znaleźć miłość wśród kuracjuszek?

Andrzej z Tomaszowa to w tym sezonie jedyny uczestnik z terenu województwa łódzkiego. W pierwszym odcinku mogliśmy zobaczyć go w rodzinnym Tomaszowie, spacerującego po pl. Kościuszki, biegającego po osiedlu Niebrów, tańczącego z parasolem na Bulwarach nad Wolbórką. Sam bohater mówi o sobie, że jest mężczyzna z artystycznym zacięciem. Wiele lat pracował jako dekorator wystaw i wnętrz sklepowych, sali weselnych oraz kościołów. Prowadził też sklepiki, był recepcjonistą w hotelu, a obecnie pracuje w sklepie ze sprzętem sportowym. Niedługo przechodzi na emeryturę i planuje wrócić do swojej pasji, czyli rzeźbiarstwa. W jego metryczce możemy przeczytać, że od kilku lat „amatorsko bawi się w film”. Gra epizodyczne role w kilku serialach.