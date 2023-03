Przebudowa drogi z Tomaszowa nad Zalew Sulejowski. Zobaczcie postępy prac [ZDJĘCIA]

Przebudowa drogi z Tomaszowa do Smardzewic obejmuje dwa odcinki: od granic Tomaszowa do tamy, a następnie od tamy do ulicy Głównej w Smardzewicach. Obecnie z ruchem wahadłowym musimy się zmierzyć na obu odcinkach, przy czym na odcinku w okolicach Swolszewic prace są znacznie bardziej zaawansowane, bo na połówce jezdni jest już warstwa asfaltu i ruch został na nią przeniesiony. Praktycznie cała ścieżka rowerowa na tym odcinku jest już gotowa.

Mieszkańcy z zaniepokojeniem patrzą na dwa fragmenty inwestycji, na połączenie ścieżki rowerowej w tamą przy porcie u Marusia, oraz połączenie ścieżki na granicy miasta Tomaszów z lasem. Brakuje tu po kilka metrów. Zarząd Dróg Powiatowych czyni starania, by ścieżka została połączona w całość.