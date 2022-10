Program Top Model kręcony w Arenie Lodowej w Tomaszowie. Kandydaci na modeli założyli panczeny... [ZDJĘCIA]

W środę, 26 października, premierę telewizyjną w TVN miał odcinek programu "Top Model", podczas którego jedna z sesji modowych zorganizowana została w Arenie Lodowej w Tomaszowie Maz.

Ekipa programu na czele z prowadzącym Michałem Pirógiem, gościła w Tomaszowie w wakacje, ale dopiero teraz efekty sesji mogliśmy zobaczyć w telewizji. Na uczestników programu czekała na tomaszowskim torze Natalia Maliszewska, polska łyżwiarka szybka specjalizująca się w short tracku. Zdjęcia uczestnikom robiła Kasia Bielska. Kandydaci na modeli założyli panczeny, czyli łyżwy do łyżwiarstwa szybkiego i musieli w nich pozować do zdjęć. Dla niektórych było to pierwsze zetknięcie z łyżwami. Sesja była o tyle trudna, że musieli pozować w duetach lub trójkach, a to wymagało od nich współpracy.

Zdjęcia wykonane podczas sesji i kulisy nagrywania odcinka w Tomaszowie w galerii zdjęć!