Prasówka z Tomaszowa Mazowieckiego 9.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Skatował łopatą psa w Smardzewicach, bo zwierzę weszło na jego posesję i szukało jedzenia. 43-letni mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad psem ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu, ale zaraz po tym wyszedł na wolność, bo sąd nie przychylił się do wniosku o jego aresztowanie. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.