Prasówka z Tomaszowa Mazowieckiego 19.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński we wtorek 18 kwietnia zakończył swoją misję na tym stanowisku. Premier odwołując Tobiasza Bocheńskiego od raz powołał go na stanowisko wojewody mazowieckiego. Z kolei nowym wojewodą łódzkim został Karol Młynarczyk. Dotychczasowy zastępca Bocheńskiego. Młynarczyk to szanowany lekarz, który przez lata pracował w Pajęcznie.

Uczestnicy Marszu Żywych w Oświęcimiu, czyli młodzi Żydzi z całego świata razem grupą 500 Polaków, pokonali w milczeniu tzw. Drogę Śmierci, czyli trzykilometrowy odcinek z Auschwitz I, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” do Auschwitz II-Birkenau, gdzie podczas II wojny światowej Niemcy urządzili ośrodek masowej eksterminacji Żydów z całej okupowanej Europy. To był nie tylko hołd oddany ofiarom Holokaustu, ale także pokazanie młodemu pokoleniu relacji międzyludzkich opartych na tolerancji i pokoju.

Manicure to idealne dopełnienie każdej kobiecej stylizacji. Jakie są najmodniejsze wzory i kolory paznokci na ten sezon? Jakie kolory dominują w tegorocznych stylizacjach i trendach? Zobaczcie najpiękniejsze wzory paznokci na wiosnę 2023. Zainspiruj się naszymi propozycjami i zobacz, jakie paznokcie na majówkę polecają stylistki.

Będzie nowy most w Prażkach na rzece Miazga w gminie Będków - obwieściły władze powiatu tomaszowskiego. Na tę inwestycję rolnicy czekali od dawana. Już 12 lat temu - w 2011 roku - pisali petycje i wówczas stary most naprawiono, ale w ub. roku trzeba już było wyłączyć go z użytkowania. Nowy most we wsi Prażki, a właściwie przepust, powstanie w ramach wykonywanej za 2 mln zł rozbudowy drogi powiatowej 1506E. Podpisano już umowę z wykonawcą.