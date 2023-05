Prasówka z Tomaszowa Mazowieckiego 18.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W środę, 17 maja 2023 roku najlepsi uczniowie z całego województwa łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Laureaci - a było ich aż 210 – odebrali dyplomy i gratulacje podczas gali zorganizowanej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Trzeba podkreślić, że wśród laureatów dwoje to laureaci poczwórni! Jedna osoba zdobyła tytuł potrójnego laureata, a szesnaście osób to laureaci podwójni.

Co się dzieje w weekend 20-21 maja 2023 w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim? Szykuje się sporo ciekawych imprez. Wystąpią m. in. Nocna Zmiana Bluesa oraz Arka Noego. Sprawdźcie kalendarz i program wydarzeń!

Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd gen.) TB-X606F - 10.3" - 4/64GB -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Amunicję mauser z czasów II wojny światowej znaleziono w Kozeninie w gminie Sławno (pow. opoczyński). Policyjni pirotechnicy z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego zabezpieczyli 250 sztuk nabojów kalibru 7,92 mm. Na niebezpieczne znalezisko natrafiono na terenie prywatnej posesji podczas prac ziemnych związanych z budową kanalizacji.

Piękne i luksusowe, a do tego położone na przestronnych działkach i w malowniczych okolicach - takie są jedne z najdroższych willi na sprzedaż w Piotrkowie Trybunalskim.

Bieg przez Polskę dla Oliwki z Tomaszowa. Pokonają 739 km, by pomóc chorej 12-latce. Bieg wystartuje 18 maja z Zakopanego, by 21 maja dotrzeć do Sopotu. Oliwka ma 12 lat. Urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową, skoliozą, niedorozwojem kości krzyżowej i dolnych kręgów lędźwiowych oraz wadami miednicy, żeber i kręgosłupa. Dziewczynka jest silna, odważna i ma ogromną chęć życia.