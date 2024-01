Prasówka z Tomaszowa Mazowieckiego 12.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Tomaszów Mazowiecki 12.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Oszustwo "na policjanta" w Opocznie ponownie doprowadziło do utraty majątku. 62-letnia kobieta straciła 70 tysięcy złotych - wszystkie oszczędności, jakie posiadała. Opoczyńska policja po raz kolejny informuje, na co zwrócić uwagę, by ustrzec się przed oszustami i apeluje o rozwagę.