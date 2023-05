Do groźnie wyglądającego wypadku doszło pod Tomaszowem Mazowieckim. Dostawczy lublin nagle zjechał z trasy, wpadł do rowu i przewrócił się. Wśród poszkodowanych dziecko i kobieta w ciąży, które zostały przewiezione do szpitala.

A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego jest już pełnoprawną autostradą! Na odcinku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem można już poruszać się z prędkością 140 kilometrów na godzinę. Zakończyły się tutaj nie tylko wszystkie prace budowlane, ale także wieloletni proces budowy autostrady A1 w Polsce - informuje GDDKiA w Łodzi. Pamiętacie jeszcze starą, wysłużoną "gierkówkę", po której zostały tylko wspomnienia i zdjęcia?