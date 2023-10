Prasówka 7.10.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Aleksandra Łada i Iwo Faliszewski zostali laureatami polskiej edycji prestiżowego konkursu dla modeli The Look of the Year 2023. Finałowa gala odbyła się w niedzielę (1 października) w auli Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Reprezentacyjny dom z basenem, tarasem na dachu i prywatnym stawem z wysepką i domkiem dla gości o powierzchni blisko 400 metrów kwadratowych został wystawiony za 9,6 mln zł na sprzedaż. Niezwykła nieruchomość znajduje się w w Łasku w województwie łódzkim.