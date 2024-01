Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Tomaszowie Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów i mieszkań w województwie łódzkim. Biorąc udział w licytacjach komorniczych często można kupić coś w bardzo okazyjnej cenie. Choć komornicy budzą mieszane uczucia, to należy pamiętać, że wykonują tylko egzekucję na dłużnikach, aby odzyskać pieniądze dla ich wierzycieli. Zobaczcie, jakie domy można kupić na licytacjach w województwie łódzkim w styczniu i lutym 2024 roku.

Pierwsze dziecko urodzone w Tomaszowie Mazowieckim w 2024 roku to dziewczynka z Paradyża. Przyszła na świat w poniedziałek, 1 stycznia 2024 roku, w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Zobaczcie zdjęcia, a także film!

Zagroda Młynarska w Uniejowie, rezydencje w Sieradzu i pod Piotrkowem Trybunalskim, dworek w Łodzi, hotel w Tomaszowie Mazowieckim czy desingerska willa w Łasku. W Łódzkiem nie brakuje nietypowych nieruchomości wystawionych do sprzedaży. Zobaczcie. Szczegóły w opisach pod zdjęciami

Inwestycje w Tomaszowie 2024, czyli co nam wybudują w nowym roku? Powstaną m. in.: hospicjum, żłobek miejski, nowe drogi, zrewitalizowany zostanie park „Solidarność”, a oświetlenie uliczne będzie wymienione. Tomaszów Mazowiecki przeznacza ponad 100 mln zł na inwestycje na terenie miasta w 2024 roku. Sprawdźcie, co się szykuje!

Sylwester gminy Ujazd odbywał się w Osiedlu Niewiadów. Nowy Rok 2024 witano na placu Konstytucji przed Gminnym Ośrodkiem Kultury. Byliśmy tam tuż przed końcem starego roku. Zobaczcie zdjęcia, a także film!