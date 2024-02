Prasówka 6.02.2024 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Dariusz Rogut odwołany z funkcji rektora Akademii Piotrkowskiej, wydał w tej sprawie oświadczenie. Jego obowiązki przejął Jacek Bonarek, do niedawna pełnomocnik rektora piotrkowskiej uczelni.

Wypadek w Woli Załężnej. Opel dachował. W samochodzie jechało dwóch 19-latków. Kierowca zjechał na chodnik, dachował i uderzył w ogrodzenie posesji... Prawdopodobnie jechał zbyt szybko w terenie zabudowanym. Pasażer trafił do szpitala. ZDJĘCIA

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.