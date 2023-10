Prasówka 4.10.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Rutkowski przyłącza się do poszukiwań Sebastiana Majtczaka, który jest podejrzany o doprowadzenie do koszmarnej śmierci 3-osobowej rodziny w wypadku na autostradzie A1. Sebastian Majtczak jest poszukiwany listem gończym. Dotychczas nie postawiono mu zarzutów, gdyż jest nieuchwytny dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. ZDJĘCIA

Część ptaków już odleciała, niektóre jeszcze z tym zwlekają. Są i takie, które z wylotem do Afryki czy na południe Europy czekają do listopada, a nawet grudnia. Czy to oznacza, że zimą życie w naszym kraju zamiera i nie ma szans, żeby usłyszeć ptasie trele? Oczywiście, że nie. Poza ptakami, które spędzają u nas cały rok, są i takie, które na zimę przylatują do Polski. Co to za ptaki i dlaczego tak się dzieje?