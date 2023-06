Prasówka 29.06 Tomaszów Mazowiecki- wydarzenia środy

Łoś wpadł do stawu na Osiedlu Niewiadów. Uratowali go strażacy z OSP Ujazd i JRG Tomaszów. Zwierzę wpadło do wypełnionego wodą zbiornika przeciwpożarowego w lesie.

Amerykański dzień w bunkrze w Konewce (gmina Inowłódz) już w sobotę, 1 lipca 2023, zapowiada się emocjonująco. Datę wybrano w związku z podpisaniem przez USA deklaracji niepodległości 4 lipca. Oprócz tradycyjnego zwiedzania, będą dodatkowe atrakcje!