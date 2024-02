Prasówka 26.02.2024 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Marcin Maciejczak, młody wokalista z naszego regionu podzielił się na dniach utworem, z którym wystartował w polskich preselekcjach do tegorocznego finału Eurowizji. 18-latek z piosenką „Midnight Dreamer" pokazał także swój nowy wizerunek. Trudno uwierzyć jak zmienił się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, kiedy w wieku 10 lat ruszył z publicznymi występami.

40 kół gospodyń wiejskich z województwa łódzkiego zjechało w sobotę, 24 lutego, do Stefanówki pod Piotrkowem, by wziąć udział w eliminacjach do konkursu "Modna gospodyni". Na finał czterech pokazów mody, podczas których mieszkanki naszego regionu zaprezentowały fantastyczne stroje łączące tradycję z nowoczesnością, koncert zagrał Rafał Brzozowski.