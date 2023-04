Prasówka 25.04.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Jeśli interesuje cię znaczenie imion męskich to dobrze trafiłeś/aś. Imiona mężczyzn mogą skrywać wiele tajemnic. Tutaj dowiesz się co oznacza Twoje imię, co kryje i jak powstało.

Wyłudziła z sądu w Tomaszowie 1,4 mln zł, fałszując wyroki w zakresie nienależnego zwrotu kosztów sądowych. Proces byłej kierowniczki sądowego sekretariatu dobiega końca przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. W poniedziałek, 24 kwietnia, zeznania składała m. in. była wieloletnia główna księgowa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim.