Prasówka 21.06.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Gdzie się kąpać w Tomaszowie? Kąpielisko miejskie na Przystani jest już czynne i można bezpiecznie korzystać z plaży i kąpać się w Pilicy pod okiem ratowniczek i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR). Mimo upałów, w tygodniu na razie tłumów nie ma, za to w weekendy robi się tłoczno. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!

Ceramika Paradyż ponownie znalazła się w gronie najlepiej zarządzanych prywatnych firm w Polsce, broniąc w procesie re-certyfikacji tytułu z ubiegłego roku. Podczas uroczystej gali w Warszawie ogłoszono laureatów drugiej edycji prestiżowego plebiscytu Best Managed Companies Poland.

Trwa Festiwal KGW Polska Od Kuchni 2023, w którym udział bierze także oczywiście Łódzkie. W jego trakcie prowadzone są konkursy, m.in. Wybory Miss Wdzięku. Jury już wydało werdykt, ale swoje typy do Nagrody Publiczności wskazać może każdy. Zobaczcie w galerii zdjęć uczestniczki konkursu z naszego województwa!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pasieka Jaros z Łaziska w gminie Tomaszów zdobyła Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego – Biznes na PLUS. Właściciele odebrali ją podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi. Rodzinna firma, która zatrudnia 15 osób, zwyciężyła w kategorii „Międzynarodowy sukces”. Jak do niego dochodziła? Odwiedziliśmy niepozorny adres Łazisko 46, by się o tym przekonać. Przeczytajcie, zobaczcie zdjęcia, a także materiał wideo!