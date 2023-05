Prasówka 15.05.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego

Na Noc Muzeów w Tomaszowie 2023 szereg atrakcji przygotował także Skansen Rzeki Pilicy. Zobaczcie na zdjęciach, co tam się działo. Obejrzyjcie także materiał VIDEO.

Noc Muzeów w Tomaszowie 2023 przyciągnęła tłumy zwiedzających. Atrakcji nie brakowało. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii, co się działo w sobotę, 13 maja, w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego i na terenie wokół pałacu.

