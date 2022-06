Praca w Tomaszowie: Poszukiwany kierownik pływalni przy SP nr 10 na Niebrowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 ogłosił konkurs na stanowisko kierownika pływalni "Złota Rybka" działającej przy tejże szkole. Do objęcia jest pół etatu. Wymagania niezbędne to przede wszystkim wykształcenie wyższe na kierunku, który pozwoli zarządzać takim obiektem, a także minimum 7-letni straż pracy. Swoje oferty można składać do 10 czerwca do godz. 15 w SP nr 10 na Niebrowie.