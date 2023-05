Pościg policji ulicami Tomaszowa za poszukiwanym listem gończym. Uciekał dostawczym volkswagenem, był pijany. Zobaczcie ZDJĘCIA i FILM

Pościg policji ulicami Tomaszowa za poszukiwanym listem gończym. Uciekał dostawczym volkswagenem, był pijany

Policjanci wydziału kryminalnego tomaszowskiej komendy realizując list gończy za poszukiwanym 29–letnim mieszkańcem Tomaszowa Mazowieckiego, ustalili, iż może on przebywać w rejonie osiedla Niebrów. 9 maja 2023 roku w godzinach porannych pojechali w wytypowane miejsce. W pewnym momencie na ulicy Szerokiej zauważyli poszukiwanego mężczyznę, który jechał dostawczym volkswagenem. Policjanci pojechali wówczas w rejon ulicy Kwiatowej by tam ,,odciąć mu drogę” i zatrzymać go do kontroli.

Widząc nadjeżdżającego volkswagena funkcjonariusze dali znak do zatrzymania się pojazdu. Kierowca zatrzymał się, ale kiedy policjant podchodził do niego, ten gwałtownie ruszył na wstecznym biegu, uderzając drzwiami swojego auta funkcjonariusza.

Następnie uderzył w zaparkowanego na ulicy busa. Nie przeszkodziło mu to jednak w kontynuowaniu ucieczki.