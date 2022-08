Ponad trzystu ukraińskich uczniów rozpocznie nowy rok szkolny w tomaszowskich podstawówkach i przedszkolach

Samorządy i szkoły przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 i przyjęcia ukraińskich uczniów, którzy przebywają w naszym regionie, a chcą kontynuować naukę.

W tomaszowskich samorządowych szkołach podstawowych i przedszkolach 1 września naukę rozpocznie 308 uczniów - 249 w szkołach i 59 w przedszkolach. Tak wynikało z wyliczeń przekazanych przez tomaszowski magistrat 24 sierpnia. Uczniowie ci, jak dotychczas, zostaną objęci wsparciem ze strony wychowawców, nauczycieli specjalistów oraz zajęciami specjalistycznymi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Joanna Grześkowiak z zespołu prasowego w Urzędzie Miasta informuje, że wsparcie obejmuje organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

- Uczniowie, którzy od momentu wybuchu wojny w Ukrainie są zapisywani do naszych szkół oraz przedszkoli i trafiają do funkcjonujących już oddziałów - dodaje. - Przewidziane są również w szkołach dodatkowe zajęcia z języka polskiego w liczbie 6 godzin tygodniowo dla grup liczących do 15 uczniów.