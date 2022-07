Polski Ład - 3. edycja. Prawie 7 milionów złotych dla trzech samorządów z powiatu tomaszowskiego

Program Inwestycji Strategicznych to 4 miliardy złotych dla jednostek samorządu terytorialnego wydzielone w Rządowym Funduszu „Polski Ład”. Trzeci nabór wniosków był skierowany do gmin i powiatów, na terenie których funkcjonowały dawne PGR-y. 14 lipca ogłoszono, kto i na co dostanie rządowe pieniądze. W powiecie tomaszowskim trzy gminy dostaną w sumie prawie 7 milionów złotych.

W piątek, 15 lipca, w starostwie powiatowym w Tomaszowie odbyła się konferencja z udziałem władz powiatu i posła Antoniego Macierewicza. Udział w niej wzięli również przedstawiciele gmin, które otrzymają dofinansowanie - Bogdan Kącki, wójt Gminy Inowłódz, Marian Holak, wójt Gminy Budziszewice i Dominika Marjańska, skarbnik Gminy Ujazd.

Gmina Budziszewice za 1 mln 960 tysięcy złotych zmodernizuje i rozbuduje budynek Urzędu Gminy w Budziszewicach. Gmina planuje m.in. dostosować budynek do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i zainstalować pompy ciepła. Gmina Inowłódz dostanie dotację w wysokości ponad 1 mln 999 tys. zł, za którą wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeżnej Spały, czyli bliskim sąsiedztwie dawnych gospodarstw rolnych. Z kolei do kasy Gminy Ujazd wpłyną 2 mln 940 tysięcy złotych i za te pieniądze gmina wykona remont ulicy Północnej w Ujeździe.

Trzecia edycja Programu Strategicznego była skierowana do gmin, na terenie których wcześniej istniały PGR-y, czyli Państwowe Gospodarstwa Rolne.