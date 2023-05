Plenerowy spektakl „U hrabiego” w pałacu Ostrowskich w Tomaszowie już 1 czerwca

Warto podkreślić, że twórcy i aktorzy to tomaszowianie. Przedstawienie reżyseruje Karina Góra. Scenariusz do niego stworzyli - Karina Góra oraz Radek Maksymowicz, a w obsadzie zobaczymy aktorów Teatru "Trzcina", którzy dziś są już absolwentami renomowanych szkół teatralnych.



W główne role wcielą się Klaudia Koścista i Wiktor Węgliński. Towarzyszą im również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Początek spektaklu planowany jest na godzinę 21:30. Bezpłatne wejściówki są do odbioru w Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim.