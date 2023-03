„Pinokio” w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie na Dzień Wagarowicza. ZDJĘCIA

– Jest mi bardzo miło powitać Was w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej. To wyjątkowy dzień, pierwszy dzień wiosny, cieszę się, że spędzicie go z nami i obejrzycie spektakl, nad którym pani reżyser wiele godzin pracowała z naszymi młodymi aktorami – mówiła Dorota Ignasiak, dyrektor Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. – Jest on wyjątkowy, bo niesie ze sobą duży ładunek edukacyjny i emocjonalny, a za sprawą pięknych dekoracji, oprawy świetlnej i dźwiękowej będziecie mogli przenieść się do niesamowitego świata Pinokia.