Pijany kierowca tira zatrzymany na drodze z Tomaszowa do Spały. Jechał wężykiem, wpadł dzięki reakcji innego kierowcy FILM Z POŚCIGU

W środę, 22 lutego 2023 roku około 18:30 dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy poruszającym się ciężarowym zestawem po drodze krajowej DK 48, którego zachowanie może wskazywać, że jedzie pod wpływem alkoholu. Dyżurny na interwencję natychmiast skierował policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy po chwili zauważyli ciężarowe volvo z naczepą, jadące od Spały w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Kierowca zestawu nie mógł utrzymać prostego toru jazdy, czym stwarzał zagrożenie na drodze.

- Mundurowi natychmiast zatrzymali go do kontroli i poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że 54-letni kierowca TIR-a miał w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Mężczyznę zatrzymano, a pojazd zabezpieczono na strzeżonym parkingu. Zatrzymano mu również uprawnienia do kierowani pojazdami - mówi Grzegorz Stasiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.