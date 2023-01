Pierwszy tomaszowianin urodzony w 2023 roku to Milan. Zobaczcie też, kto urodził się w ostatnich dniach 2022 roku [ZDJĘCIA]

Milan Garlikowski, syn Kingi i Pawła z Tomaszowa Mazowieckiego, to pierwszy tomaszowianin urodzony w 2023 roku. Chłopiec przyszedł na świat 1 stycznia o godz. 10 w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Ważył 4100 g i miał 58 cm. Poród odbył się przez cesarskie cięcie, początkowo planowano, że miał urodzić się w Trzech Króli, ale chłopiec wolał jednak w Nowy Rok.

- Na Milana w domu razem z tatą czekają trzy starsze siostry Amelka, Blanka i Pola, najstarsza z sióstr ma 12 lat, a najmłodsza będzie tylko 1,5 roku starsza od Milana - mówi szczęśliwa mama Kinga. - Dziewczynki z niecierpliwością czekają na brata. Jeśli wszystko będzie dobrze, to w trzeciej dobie po porodzie już będziemy w domu - dodaje.

Milan to jak na razie (do poniedziałku do południa) jedyne dziecko urodzone w 2023 roku w Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Ale końcówka 2022 roku również przyniosła kilku nowych mieszkańców. I tak, 30 grudnia, kilka minut przed północą urodził się Aleksander, syn Emilii i Kamila Pawlików z Ujazdu. Oluś ważył 4050 g i miał 59 cm wzrostu.