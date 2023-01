Pierwsze tomaszowskie gawędy, czyli spotkanie z mieszkańcami, odbyło się w Galerii Sztuki Arkady - ZDJĘCIA

Miejskie Centrum Kultury zorganizowało cykl spotkań z mieszkańcami miasta pn. "Tomaszowskie gawędy". Planowane są w kilku terminach, a stałym miejscem spotkań będzie Galeria Sztuki Arkady przy ul. Rzeźniczej 4.

Pierwsze odbyło się we wtorkowy wieczór, 17 stycznia. Była to wyjątkowa okazja, by porozmawiać i powspominać dawne czasy - czasy, kiedy w każdym domu było coś z dawnych Zakładów Włókien Chemicznych "Wistom". Uczestnicy spotkania podzieli się opowieściami o pracy w fabryce, o spędzaniu wolnego czasu czy nawet o poznaniu życiowej miłości, często pełnymi emocji. Na koniec odbyło się losowanie, w którym przybyli goście otrzymali przypinki wistomowskie przekazane z prywatnej kolekcji Rafała Wójciaka. Będą one na pewno cenną pamiątką, która powędruje przez pokolenia rodzin związanych z Wistomem.