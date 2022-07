PCAS wyrusza z wakacyjną zabawą na podwórka w Tomaszowie. Na początek os. Niebrów

Kolejna odsłona akcji „PCAS na Twoim podwórku”. Tym razem Powiatowe Centrum Animacji Społecznej zaprasza w czwartek, 8 lipca, na plac zabaw przy ul. Dzieci Polskich 25a. Początek o godz. 11. Akcja została zainicjowana już 2 lata temu, a jej głównym celem jest aktywizacja i integracja społeczności, a także zachęcenie do wspólnego spędzania czasu.

- Bardzo się cieszę, że akcja cieszy się taką popularnością. Nasi animatorzy pojawiają się na różnych podwórkach, by zachęcić lokalną społeczność do wyjścia z czterech ścian, spędzenia czasu w sposób aktywny, zabawny, a często też inspirujący, bo choć akcja skierowana jest do wszystkich - dzieci , młodzieży i dorosłych, to nie ukrywam, że zależy nam głównie na najmłodszych. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą akcję, a tym samym do wspólnej zabawy. – mówi Dorota Ignasiak, dyrektor placówki.