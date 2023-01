Otwarte zajęcia taneczne w PCAS cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Nabór trwa - ZDJĘCIA

Otwarte zajęcia taneczne pn. "Tańczyć każdy może…” odbyły się w PCAS

Parkiet sali widowiskowej wypełnił się po brzegi. Zajęcia prowadził instruktor tańca, Michał Gawlik, który wraz z grupą działającą w placówce, zabrał uczestników warsztatów w taneczną podróż po wszystkich kontynentach. Zróżnicowane układy choreograficzne, kolorowe akcesoria i duża dawka humoru stworzyły wyjatkową, imprezową atmosferę.

- Bardzo się cieszę, że jest tak duża frekwencja – mówi dyrektor placówki, Dorota Ignasiak. – Nasz instruktor jest bardzo charyzmatyczny i jego pasja zawsze udziela się uczestnikom zajęć, co widać po deklaracjach dołączenia do naszej grupy. Już ustalamy z panem Michałem kolejne terminy zajęć, tak, by można było utworzyć kolejne grupy. Dziś dominują u nas rytmy latino, ale sprawdziliśmy się też w belgijce, tańcu irlandzkim i kowbojskim. Nasi goście się świetnie bawią i widać, że taniec łączy pokolenia, bo mamy tu cały przekrój wiekowy. To są naprawdę bardzo relaksujące zajęcia – można obniżyć poziom stresu, rozluźnić mięśnie, zyskać energię i poprawić kondycję. Udowadniamy dziś, że tańczyć każdy może, a z PCAS-em dodatkowo można to robić z radością i pasją. Oczywiście przeważają panie, ale i panowie dziś z nami są, co dobrze wróży na przyszłość.