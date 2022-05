Otwarcie nowego zakładu i 100-lecie kopalni Biała Góra koło Tomaszowa Maz. [ZDJĘCIA]

W czwartek, 19 maja, w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, w siedzibie Tomaszowskich Kopalń Surowców Mineralnych „Biała Góra” miała miejsce uroczystość otwarcia nowego zakładu produkującego wysokiej jakości piaski kwarcowe wydobywane w rejonie Tomaszowa. Uroczystość połączona była z obchodami 100-lecia istnienia kopalni Biała Góra, która na stałe wpisała się w krajobraz ziemi tomaszowskiej i jest jego jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc.

Gości, wśród których byli pracownicy kopalni i Grupy Qarzwerke, samorządowcy, dostawcy i firmy współpracujące z kopalnią, powitał Sławomir Mokrzysz przedstawiciel zarządu TKSM Biała Góra.

- Dzisiejsza kopalnia Biała Góra to sto lat tradycji i dorobek kilku pokoleń pracowników. Od początku istnienia kopalnia była ważnym dostawcą piasku, głównie dla hut szkła, a jej założyciel Bohdan Łoziński dużą uwagę przywiązywał do jakości i rozwoju technologicznego. Wieloletnie tradycje i doświadczenie łączą się dzisiaj z nowoczesną technologią, co jest gwarantem wysokiej jakości wyrobów i gwarantem dla dalszego rozwoju firmy - mówił prezes Mokrzysz i dodał, że nowo wybudowany zakład pod względem zastosowanych technologii należy do najnowocześniejszych w swojej branży.